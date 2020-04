Covid-19: SESMG confirma Sul de Minas com 144 casos confirmados sendo 11 mortes

Pin Compartilhar 0 Compart.

A Secretaria de Estado de Saúde (SESMG) divulgou nesta quinta-feira (23), um novo balanço com novas confirmações de coronavírus na região. Entraram no boletim, três casos em Itajubá, outros três em Poços de Caldas, um novo caso em Boa Esperança e outro em Cambuquira. Com os novos registros, o Sul de Minas soma 11 mortes e 133 casos positivos de Covid-19.

Pouso Alegre lidera o número de casos na região, ao todo são 21 registros com duas mortes. Extrema vem em seguida, com 20 confirmações e um óbito. Varginha e Poços de Caldas aparecem logo atrás, com 11 casos e uma morte cada.

Ao todo, o Estado soma 1.308 casos confirmados e 51 mortes por coronavírus.

Redação CSul – Alisson Marques