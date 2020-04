Covid-19: SESMG confirma 152 casos positivos no Sul de Minas, ao todo são 11 mortes

Pin Compartilhar 0 Compart.

Redação CSul – Alisson Marques

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerias (SESMG) confirmou mais oito casos positivos de coronavírus na região. A divulgação veio através de um boletim publicado na manhã desta sexta-feira (24). Agora, o Sul de Minas conta com 11 mortes e outros 141 casos positivos.

No novo balanço entraram confirmações em: Poços de Caldas (3); Itajubá (2); Pouso Alegre e Extrema (1) cada.

Pouso Alegre lidera a lista de confirmações no Sul de Minas, ao todo são 22 casos e duas mortes. Extrema vem logo em seguida, com 21 confirmações e uma morte. Poços de Caldas aparece com 14 casos e uma morte e Varginha tem 11 casos e um óbito confirmado.

Até o momento, Minas Gerais tem 1.419 casos confirmados e 54 mortes pelo novo coronavírus.