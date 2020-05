Covid-19: Médico que atendia em pronto-socorro de Itanhandu testa positivo

Pin Compartilhar 0 Compart.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Fotostock

Um médico de 85 anos, que realiza atividades no pronto-socorro de Itanhandu testou positivo para Covid-19. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o homem está hospitalizado na Santa Casa do município.

Ainda conforme a secretaria de saúde, todos os profissionais que tiveram contato com o médico passarão por testes. Os pacientes que foram atendidos por ele serão monitorados.

Até o momento Itanhandu soma 11 casos positivos do novo coronavírus.