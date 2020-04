Covid-19: Instituto Federal irá ceder prédio para centro de triagem em Muzambinho

Pin Compartilhar 0 Compart.

O IF do Sul de Minas em Muzambinho irá ceder um de seus prédios na cidade para criação de um novo centro de triagem para casos suspeitos de Covid-19 na cidade. Até o momento, a cidade não registou nenhum caso. Contudo, a instalação ficará a disposição da comarca.

De acordo com o secretário municipal do Governo, Gustavo Sérgio Machado Paoliello, o gabinete referente a criado visando conter a evolução do vírus na cidade. Diversos representantes de variadas esferas fazem parte do grupo.

O diretor-geral do instituto na cidade, professor Renato Aparecido Souza, comentou que o campus emprestará o prédio e outros intense mobiliário para a realização correta do centro de triagem.