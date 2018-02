Corrida ao Senado já tem 7 pré-candidatos em Minas Gerais

A disputa pelas duas vagas de Minas ao Senado promete ser intensa. Além do atual senador Aécio Neves (PSDB), que deve tentar a reeleição, são envolvidos no cenário eleitoral os deputados federais Jô Morais (PCdoB) e Reginaldo Lopes (PT), o presidente da Assembleia Legislativa, Adalclever Lopes (MDB), o empresário Josué Alencar (MDB), bem como o ex-prefeito de Montes Claros, Ruy Muniz (PSB), além do ex-deputado estadual Dinis Pinheiro (PP). Interlocutores de todos os partidos estão certos deque o martelo só será batido após a formação das chapas para o governo de Minas.

Na oposição, Aécio Neves é o “candidato natural” do PSDB, conforme relata o presidente da legenda, o deputado federal Domingos Sávio. Em nota, Aécio diz que “já se manifestou informando que disputará um cargo majoritário nas eleições em Minas” e que intensificará as articulação no Estado em fevereiro.

Embora seja citado para disputar o Palácio da Liberdade, o nome do ex-presidente da Assembleia, Dinis Pinheiro (PP), é ventilado também para uma vaga ao Senado . Aliado de uma parcela dos tucanos, ele se aproxima do ex-prefeito de Belo Horizonte, Marcio Lacerda (PSB), segundo relatam interlocutores de ambos. A ideia é a de formarem uma chapa com Lacerda na corrida pelo governo e Dinis como vice ou candidato a senador.

No bloco de Lacerda, que se coloca como terceira via, o ex-prefeito de Montes Claros, Ruy Muniz (PSB) vê em sua popularidade no Norte do Estado um dos trunfos para a disputa ao Senado, como um dos dois nomes do grupo. “Sigo otimista. Tenho uma aceitação muito grande na região e sou conhecido em várias outras do Estado, com quase 40 anos de serviços prestados em educação e saúde”, diz Ruy.

Na base de apoio do governador Fernando Pimentel (PT), o PCdoB de Jô Moraes estabeleceu, desde o ano passado e em decisão da executiva nacional, que a deputada será o nome do partido. Pelo PT, Reginaldo Lopes também se coloca para a disputa e afirma ter o aval de boa parte dos deputados estaduais e federais da legenda, bem como de nomes como a presidente nacional do partido, Gleisi Hoffmann, e do ex-presidente Lula. “Tenho uma construção com deputados, tendências do partido, no mundo estudantil, nas bases das igrejas. Vai depender das alianças, mas o PT exigirá uma das vagas”, diz Reginaldo.

A grande questão é como será composta a chapa da reeleição de Pimentel, que pode trazer o presidente da Assembleia, Adalclver Lopes, como vice ou mesmo como candidato ao Senado. No MDB de Lopes ainda fala-se na candidatura de Josué Alencar, segundo colocado em 2014, como postulante a uma das vagas.

“Ainda está cedo para analisar a questão do Senado. O grande ponto no momento é a cabeça de chapa para o governo. Em reunião do partido, inclusive, Adalclever e Josué foram colocados como nomes que têm condições de disputar o Executivo. Continuamos na base do governo do Estado, mas muita coisa ainda será definida”, afirma o deputado estadual Tadeu Leite (MDB).

Fonte: Hoje em Dia / Foto: Flávio Tavares/Hoje em Dia