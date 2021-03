Corpo de menina que teria sido jogada em rio pelo pai é encontrado por pescadores em Turvolândia

Após o crime, homem foi localizado enforcado.

Redação CSul/Foto: Corpo de Bombeiros

Pescadores encontraram neste domingo (28), o corpo de uma menina de apenas 1 ano e 9 meses, que teria sido jogada pelo próprio pai em um rio na cidade de Turvolândia. A criança havia sido levada pelo suspeito, um homem de 21 anos após a briga com a mãe da vítima, uma jovem de 16 anos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a suspeita é que o pai tenha jogado a criança no rio e depois ido até o local onde as buscas estavam concentradas. O corpo foi localizado boiando pelos pescadores a cerca de 30 quilômetros de onde o pai teria sido localizado morto.

O corpo foi reconhecido pela família da criança. A menina estava desaparecida desde a última quarta-feira (24). O pai foi localizado enforcado, próximo ao rio, entre Silvianópolis e Careaçu. Uma sandália da vítima foi encontrada próxima ao corpo do homem.

*Com informações: G1 Sul de Minas