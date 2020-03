Corpo de homem que havia desaparecido no Rio Verde, em São Lourenço é encontrado

Pin Compartilhar 0 Compart.

Foi encontrado na tarde da última quarta-feira (11), o corpo de um homem que havia desaparecido no Rio Verde, em São Lourenço. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima de 35 anos havia desaparecido no último domingo (8).

Conforme testemunhas, o homem estava com mais duas pessoas, quando foi atravessar o rio de uma margem para a outra, no entanto afundou e não foi mais visto.

O corpo foi localizado a quase três quilômetros de distância do local onde ele teria sido visto pela última vez. A identidade não foi divulgada.

Redação CSul – Alisson Marques