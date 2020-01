Pin Compartilhar 0 Compart.

As buscas por dois jovens que desapareceram ao caírem no Lago de Furnas no último dia 15, vai seguir pelo menos até o próximo dia 09 deste mês. A informação foi dada pela Assessoria de Imprensa do Corpo de Bombeiros.

Os garotos de 11 e 17 anos caíram na água, quando passeavam com familiares às margens.

Fonte: Assessoria de Imprensa Corpo de Bombeiros

Redação CSul: Alisson Marques