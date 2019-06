Corpo de Bombeiros resgata homem que sofreu queda de montanha no Sul de Minas

Em São João Batista do Glória, um homem ficou ferido após sofrer uma queda de 10 metros enquanto subia uma montanha no último domingo (23). Segundo os bombeiros, uma corda foi o motivo do acidente. Ela teria rompido e provocado a queda.

Sendo assim, uma equipe do Corpo de Bombeiros auxiliou no resgate. Um helicóptero foi utilizado para remover a vítima do local, considerado de difícil acesso.

Ainda segundo os bombeiros, o homem foi levado para o hospital de Passos, com ferimentos leves.

Fonte: Portal Onda Sul / Foto: Reprodução – Corpo de Bombeiros