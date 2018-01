Corpo de Bombeiros orienta Prefeituras sobre o Carnaval

Servidores das prefeituras da região reuniram-se com bombeiros do Serviço de Segurança Contra Incêndio e Pânico nesta segunda-feira (22), para acertarem detalhes das atividades do Carnaval deste ano. A reunião ocorreu no quartel em Varginha.

Foram discutidos itens das normas estaduais aplicáveis aos eventos, especialmente aos blocos de Carnaval.

Servidores públicos das prefeituras de Varginha, Santana da Vargem, Ilícinea e Guapé foram instruídos quanto aos prazos para regularização, documentos que devem compor os processos, medidas de segurança a serem verificadas pelos responsáveis técnicos, e também, documentos que são expedidos pelo Corpo de Bombeiros que atestam a regularização.

Outras reuniões serão realizadas em Lavras, Três Corações, Pouso Alegre, Itajubá e Extrema com mais municípios do Sul de Minas. Elas são uma das ações que tem por objetivo que todos os eventos promovidos durante o Carnaval sejam o mais seguro possível para o público.

Durante o Carnaval, as fiscalizações serão intensificadas. Denúncias podem ser feitas anonimamente através do telefone 181.

Fonte: Equipe Positiva / Fotos: Corpo de Bombeiros