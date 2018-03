Corpo de Bombeiros de Três Corações salva vida de menina que pulou em rio

O Corpo de Bombeiros de Três Corações recebeu um chamado no começo da tarde desta quarta-feira (28/02). As informações passadas das denuncias é que uma menina tinha pulado da ponte sobre o rio ao lado da rodoviária. Populares se aglomeraram e o trânsito ficou complicado no local. Os militares chegaram e logo pularam no rio, e de ‘’braçadas’’ nadaram, não mediram esforços para o resgate da moça. A vítima já exausta acabou se agarrando em galhos até a chegada dos heróis do Corpo de Bombeiros.

A menina não identificada sobreviveu e passa bem. Ela foi socorrida e encaminhada para o Hospital local.

Fonte: Alo Alo Cidade / Foto: Reprodução