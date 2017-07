Corpo de Bombeiros de Lavras encontra adolescente que acabou ficando perdido na serra

O Corpo de Bombeiros de Lavras foi acionado na noite de sábado, dia 8, para atender uma ocorrência de pessoa desaparecida na serra, no local conhecido como “Soca”. Segundo a pessoa que acionou os bombeiros, tratava-se de um adolescente de 16 anos que havia saído para um passeio pela serra e se perdeu.

O adolescente fez contato via telefone celular com o pai, contou o que tinha acontecido e o pai do rapaz foi quem acionou os bombeiros em Lavras. Uma guarnição foi até o local e deu início às buscas. Após duas horas de caminhada em terreno íngreme e acidentado, os bombeiros encontraram o rapaz.

O adolescente estava bem, ele contou que estava realizando o passeio e quando percebeu, estava perdido. Ele foi levado até onde sua família estava aguardando.

Os bombeiros passaram algumas orientações a respeito de segurança e precauções sobre passeios em locais desconhecidos, principalmente durante o período noturno.

