Corpo de Bombeiro encontra irmãos desaparecidos no Lago de Furnas

Os corpos dos irmãos que desapareçam no Lago de Furnas, em Fama, foram encontrados na tarde desta quinta-feira (29/6).

De acordo com informações preliminares, os corpos de Evaldo Maciel Ferreira Júnior, de 32 anos e Hugo Saraiva Ferreira, de 26, estavam boiando nas proximidades da Fazenda Paraíso e foram encontrados por voluntários.

Os corpos dos irmãos foram retirados da água pela equipe do Corpo de Bombeiros, que realizavam buscas no local, e encaminhados ao IML de Alfenas. A Polícia Civil realizou perícia no local, que estava isolado, e investiga o caso.

Não há informações do estado que os corpos foram encontrados.Evaldo e Hugo estavam desaparecidos desde domingo (25), quando saíram de casa para pescar.

O barco que eles usavam foi encontrado à deriva perto da Ponte das Amoras, entre os municípios de Alfenas e Campos Gerais.

Fonte reprodução EPTV Sul de Minas