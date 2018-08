Corpo de adolescente é encontrado com sinais de violência, em Pouso Alegre

No final da manhã desta quarta-feira (22), o corpo de uma adolescente de 14 anos foi encontrado com sinais de violência, no bairro Parque Real, em Pouso Alegre.

Segundo a Polícia Civil, a jovem teria sido morta estrangulada e o principal suspeito do crime é o namorado, que foi preso e prestou depoimento durante a tarde.

Até o fechamento desta edição, os militares ainda não haviam dado mais informações.

Fonte: Polícia Civil