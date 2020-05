Coronavírus: SES-MG confirma Sul de Minas com 695 casos, sendo 29 mortes

Pin Compartilhar 0 Compart.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Pixabay

A Secretaria de Estado de Saúdes (SES-MG) divulgou na manhã desta sexta-feira (22), um novo boletim com registros de Covid-19 no Estado. De acordo com o novo balanço, o Sul de Minas tem 695 casos confirmados, sendo 29 óbitos.

Entraram no novo boletim, uma morte em Passos e novos casos em:

Extrema (5), Guaxupé (3), Lavras (3), Monte Sião (3), Três Corações (3), Alfenas (2), Poços de Caldas (2), Pouso Alegre (2), São João da Mata (2), Varginha (2), Caldas (1), Campo Belo (1), Córrego do Bom Jesus (1), Cruzília (1), Elói Mendes (1), Estiva (1), Itanhandu (1), Muzambinho (1), Paraguaçu (1) e São Gonçalo do Sapucaí (1).

Cidades como Heliodora e Ribeirão Vermelho também registraram os primeiros casos. Uma morte em Alfenas e a primeira contaminação em Conceição dos Ouros ainda não foram registrados pela secretaria.

Minas Gerais tem até o momento dessa publicação 5.995 casos confirmados de coronavírus, sendo 201 mortes. Outras

3.070 pessoas já estão recuperadas da doença.