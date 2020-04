Coronavírus: SES-MG confirma Sul de Minas com 204 casos confirmados sendo 12 mortes

Pin Compartilhar 0 Compart.

A SES-MG (Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais) divulgou um novo balanço de casos de coronavírus no Sul de Minas, o boletim desta quinta-feira (30), mostra a região com 204 casos confirmados, sendo 12 mortes.

No novo balanço, entraram dois casos em São Lourenço, um em Itamonte, um em São Sebastião do Paraíso, outro em Toledo, além das primeiras confirmações em Divisa Nova e Santa Rita do Sapucaí.

Vale ressaltar que há um mês, o Sul de Minas tinha apenas seis casos confirmados.

Algumas confirmações de prefeituras da região ainda não entraram no balanço oficial.

Com os novos registros, Extrema segue liderando a lista de confirmações no total são 27 e uma morte. Pouso Alegre aparece com 24 casos e duas mortes. Varginha vem logo atrás com 16 casos e um óbito. Poços de Caldas soma 14 casos positivos e uma morte.

Redação CSul – Alisson Marques