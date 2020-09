Coronavírus: Sejusp confirma 60 detentos contaminados em presídio de Poços de Caldas

Além dos presidiários, outros dois servidores também testaram positivo para a doença.

A Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) de Minas Gerais, comunicou nesta quinta-feira (3), que o número de detentos contaminados pela Covid-19 no presídio de Poços chegou a 60. Além dos presidiários, outros dois servidores também foram confirmados com a doença, resultando em cinco contaminações entre funcionários.

Segundo a Sejusp, os detentos contaminados apresentam sintomas leves e estão sendo monitorados por equipes de saúde. Ainda conforme a secretaria, os presidiários que testaram positivos estão em ambientes separados. O servidores estão de quarentena em suas respectivas casas. Funcionários e presos foram testados.

Medidas

De acordo com o Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG), todas as unidades prisionais do estado adotaram um modelo de triagem de novos presos com a instalação de 30 unidades de referência, para permanecerem por pelo menos 15 dias em quarentena.

Ainda conforme o Depen-MG, houve a suspensão das visitas presenciais, as escalas de trabalho foram dilatadas entre os profissionais para evitar aglomerações de servidores e audiências judiciais são realizadas por videoconferência.

Conforme o órgão, os familiares dos presos podem entrar em contato com os detentos por meio de cartas, ligações telefônicas ou videoconferência.

Fonte: Onda Poços/Foto: Reprodução