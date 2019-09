Copasa revitaliza cursos d’água no Sul de Minas por meio do Programa Pró-Mananciais

Pin Compartilhar 0 Compart.

Ações para recuperação e preservação de nascentes e mananciais estão sendo realizadas em 26 cidades do Sul de Minas.

Por meio do Programa Pró-Mananciais, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) desenvolve diversas iniciativas para a preservação do meio ambiente em todo o estado de Minas Gerais. No Sul de Minas, entre 2017 e 2019, foram realizados, aproximadamente, 118 mil metros de cercamentos para proteção de nascentes e mananciais e foram plantadas quase 40 mil mudas de espécies nativas na região.

Areado, Andradas, Botelhos, Brazópolis, Bueno Brandão, Campanha, Campos Gerais, Capitólio, Carmo do Rio Claro, Cássia, Itajubá, Itumirim, Inconfidentes, Itaú de Minas, Monte Belo, Nazareno, Pouso Alegre, Pedralva, Piranguinho, Poço Fundo, São Thomé das Letras, Três Corações, São Sebastião do Paraíso, São Tiago, Santa Rita do Sapucaí e Varginha são os municípios que receberam as atividades do programa que, em sua concepção, tem a premissa da mobilização da comunidade e da responsabilidade compartilhada.

Para a realização das ações nos municípios onde atua, o Pró-Mananciais mobiliza a comunidade para criar o Coletivo Local de Meio Ambiente (Colmeia), que é um grupo formado por representantes de vários segmentos, entre instituições públicas e privadas, com a finalidade de promover discussões e elaborar o diagnóstico dos mananciais, o planejamento das ações e o acompanhamento das atividades planejadas. A partir do diagnóstico local, as ações de preservação são iniciadas. Para o superintendente de Operação Sul, Marco Aurélio Ribeiro, o trabalho conjunto faz toda a diferença. “É muito bom ver a comunidade mobilizada em prol do meio ambiente. Já conseguimos realizar muitas ações de proteção dos mananciais e, juntos, vamos alcançar resultados ainda melhores”, afirma o superintendente.

O Pró-Mananciais

Reconhecido pela Agência Reguladora dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário de Minas Gerais (Arsae-MG), o programa Pró- Mananciais já está presente em 187 cidades mineiras com a mobilização da comunidade e de instituições parceiras. O objetivo é construir coletivamente o sentimento de pertencimento da população à microbacia da região onde está inserida.

Fonte: Assessoria de Imprensa – Copasa / Foto: Reprodução Blog do Madeira