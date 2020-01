Cooxupé recebe encontro sobre cooperativismo com instrutores e mobilizadores do Senar Minas

Pin Compartilhar 0 Compart.

A matriz da Cooxupé recebe nos dias 15 e 16 de janeiro instrutores e mobilizadores do Sistema Faemg/Senar Minas, que atendem a área de atuação da cooperativa, em um encontro com gerentes das regionais, técnicos e diretores da Cooxupé, para discutirem sobre o cooperativismo. O evento também contará com a participação de Roberto Rodrigues, engenheiro agrônomo e ex-ministro da agricultura.

No encontro, o grupo vai conhecer mais sobre o trabalho realizado pelas cooperativas e a sua importância para os produtores. “O objetivo principal deste evento é fomentar a troca de informações sobre o sistema cooperativista e como este modelo contribui para o desenvolvimento de várias frentes, especialmente a do agronegócio. É, também, disseminar a ideia do cooperativismo, levando mais conhecimentos sobre esse movimento para outros setores produtivos do país”, explica o presidente da Cooxupé, Carlos Augusto Rodrigues de Melo.

O convênio do Sistema Faemg/Senar Minas com a Cooxupé implica na aproximação operacional do Senar com a Cooperativa, o que envolve a abordagem do tema cooperativismo nos eventos do convênio, assim como a participação do Senar nas reuniões com o corpo técnico e gerentes de núcleos da cooperativa. “Essas reuniões possibilitam a aproximação entre as duas entidades e melhora o atendimento ao produtor”, destaca o gerente da Regional do Senar em Passos, Rodrigo de Castro Diniz.

Fonte e foto: Assessoria Cooxupé