Cooxupé é reconhecida pelo Prêmio SomosCoop Excelência em Gestão

Além de levar o troféu ouro, a cooperativa também foi Destaque em Governança

Na noite da última terça-feira, dia 8 de outubro, a Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé (Cooxupé) foi reconhecida, pela terceira vez, pelo Prêmio SomosCoop Excelência em Gestão. A cooperativa recebeu o troféu de ouro na categoria Primeiros Passos. Além disso, outro importante reconhecimento foi o prêmio Destaque em Governança, que envolve todas as 56 cooperativas participantes da premiação.

A cerimônia foi realizada em Brasília pelo Sistema OCB – Organização das Cooperativas Brasileiras, que reconheceu as melhores cooperativas, e contou com presença de representantes do cooperativismo nas cinco regiões do país, além de autoridades e parlamentares.

Ao receber o prêmio, o presidente da Cooxupé, Carlos Augusto Rodrigues de Melo, disse estar emocionado por representar 15 mil famílias de pequenos produtores de café. “Sinto-me honrado por representar estes produtores e suas famílias, que por meio do cooperativismo fazem a diferença. Já que a nossa cooperativa é o maior player de exportação de café do Brasil”, afirmou.

Além disso, Melo fez questão de frisar que o trabalho desenvolvido pela cooperativa é fruto dessas famílias e dos colaboradores da Cooxupé. “A quem também divido as honrarias deste prêmio”, comentou.

Excelência

O Prêmio SomosCoop Excelência em Gestão ocorre a cada dois anos e reconhece as cooperativas brasileiras participantes do Programa de Desenvolvimento da Gestão das Cooperativas (PDGC), destacando as que adotam e desenvolvem boas práticas de identidade cooperativista, governança e gestão.

Para o presidente do Sistema OCB Márcio Lopes de Freitas, a busca incessante pela excelência está no DNA cooperativista e, por isso, é natural que esse seja o caminho trilhado para fazer do movimento um modelo de negócios cada vez mais forte e competitivo, não só no Brasil, mas no mundo.

“A melhoria das práticas de governança gera autoconfiança e possibilita ocupar melhores espaços no mercado dentro e fora do país. Além disso, é fundamental destacar que as cooperativas trabalham para melhorar a vida de seus cooperados. É para isso que elas existem! Então, nada melhor do que reconhecer todo o empenho delas em ser melhores, dia após dia”, afirmou.

Fonte: Assessoria de Imprensa / Foto: Divulgação