Cooxupé é destaque no Anuário do Agronegócio 2019

A Cooxupé (Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé) é destaque no Anuário do Agronegócio 2019, produzido pela Revista Globo Rural, que analisou o desempenho das 500 maiores empresas do setor nos diversos segmentos.

No ranking que considera as 50 maiores empresas de capital nacional, a Cooxupé ocupa o 25º lugar, sendo a 7ª maior no segmento das cooperativas. Já no ranking das 500 maiores empresas do agronegócio, incluindo, as que contam com capital estrangeiro, a cooperativa ocupa a 44ª colocação. Nessas classificações foi considerado o volume de vendas líquidas anual.

A Cooxupé também foi destaque como a segunda maior empresa de Minas Gerais, sendo a primeira no ranking das cooperativas no estado.

O Anuário do Agronegócio 2019 também classificou as empresas pelo resultado do “Lucro Líquido”, onde a empresa ocupa o 44º lugar no ranking geral. No segmento das cooperativas, a Cooxupé foi a 5ª com maior resultado ainda em “Lucro Líquido”.

Considerando a relação dos ativos das empresas, a Cooxupé ocupa o 32º lugar entre as 50 maiores empresas e o 5º lugar no ranking das cooperativas.

Já na avaliação do “Patrimônio” das empresas, a Cooxupé ocupa a 46ª posição no ranking geral e o 11º lugar entre as cooperativas de todo Brasil.

Para o presidente da Cooxupé, Carlos Augusto Rodrigues de Melo, os destaques conquistados no Anuário do Agronegócio 2019 é um reflexo da seriedade e comprometimento de todos que fazem parte da cooperativa.

“A Cooxupé possui um bom planejamento, com foco no apoio ao cooperado e sempre estimulando as boas práticas de manejo e de gestão. Assim, esses resultados são os frutos de todo processo, começando com o cooperado em sua propriedade, passando por nossas unidades e prosseguindo até o reconhecimento e satisfação das empresas e do público que consomem nosso café”, diz Melo.

Fonte e fotos: Cooxupé