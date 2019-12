Cooxupé capacita mais de 3.900 pessoas em parceria com SENAR E FAEMG em 2019

Pin Compartilhar 0 Compart.

A Cooxupé (Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé) capacitou 3.965 pessoas entre cooperados e funcionários, em 2019, por meio da parceria com o Sistema FAEMG/SENAR Minas. O programa, que tem como objetivo o aperfeiçoamento de mão de obra e teve início em 2011, conta com mais de 2 mil eventos e já beneficiou mais de 22 mil pessoas.

Neste ano, o projeto envolvendo a parceria contou com um investimento de R$ 1,559 milhão, que foi aplicado nos municípios atendidos pelas regionais de Patos de Minas, Passos e Lavras.

De acordo com o gerente de desenvolvimento técnico da Cooxupé, Mário Ferraz de Araújo, o programa tem melhorado a cada edição e, em 2019, foram trabalhadas questões direcionadas para a responsabilidade social, economia e preservação do meio ambiente.

Para isso, os cooperados participaram de capacitações que abordaram temas relacionados com a gestão das propriedades e as ações de preservação ambiental como a recuperação de nascentes e a aplicação correta de defensivos agrícolas.

“Todos gostam da metodologia aplicada e os cursos são reconhecidos pelo Ministério do Trabalho. No próximo ano vamos investir mais nesse setor e as capacitações na área ambiental tendem a crescer”, afirma Araújo.

O gerente de desenvolvimento técnico da Cooxupé ressaltou também que os eventos de capacitação, por meio da parceria com o Sistema FAEMG/SENAR Minas, também envolvem ações na área de classificação e degustação de café.

O convênio entre a Cooxupé e o Sistema FAEMG/SENAR Minas é reafirmado a cada ano durante a FEMAGRI (Feira de Máquinas, Implementos e Produtos Agrícolas) que, em 2020, terá o tema “Cooperativismo trazendo tecnologia, gestão e confiança à cafeicultura” e acontecerá entre 12 e 14 de fevereiro, em Guaxupé (MG).

Fonte: Assessoria Cooxupé

Foto: Reprodução Redes Sociais