Coordenadora de Mestrado da UninCor é a nova conselheira da Fapemig

Pin Compartilhar 0 Compart.

A coordenadora do Mestrado Profissional Sustentabilidade em Recursos Hídricos da UninCor, Marília Carvalho de Melo, desde a última semana, é a mais nova conselheira da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig), agência de indução e fomento à pesquisa e à inovação científica e tecnológica do Estado de Minas Gerais. A professora Marília fará parte do conselho curador da instituição pelos próximos quatro anos.

Compete à Fapemig apoiar projetos de natureza científica, tecnológica e de inovação, de instituições ou de pesquisadores individuais, que sejam considerados relevantes para o desenvolvimento científico, tecnológico, econômico e social do Estado. Para Marília, “é uma grande honra fazer parte deste conselho, visto que sempre acreditei na ciência, na tecnologia, na inovação e tenho trilhado minha vida profissional sem nunca me distanciar da academia, porque acredito que, sem ciência e tecnologia não há desenvolvimento econômico e social”, afirmou.

Marília é engenheira civil, especialista em Gestão com ênfase em negócios, mestre em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos e doutora em Recursos Hídricos. Na UninCor, é a responsável pela coordenação do Mestrado Profissional Sustentabilidade em Recursos Hídricos que tem o objetivo de qualificar profissionais para o desenvolvimento de pesquisa e de tecnologias voltadas para o planejamento, monitoramento e uso sustentável dos recursos hídricos e também para a conservação ambiental.

Fonte: Assessoria de Comunicação / Foto: Divulgação UninCor