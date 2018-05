Convênio entre Ampasp e CeasaMinas: Esclarecido projeto para ampliação de entrepostos

Nesta quarta-feira (16), o CeasaMinas notificou que não existe no momento, projeto para ampliação dos seus entrepostos. Confira a nota enviada à imprensa.

Considerando o convênio com a Associação dos Municípios da Microrregião do Baixo Sapucaí (Ambasp), formalizado no último dia 4 de maio, a CeasaMinas, através do seu Diretor Presidente Guilherme Caldeira esclarece que, diferentemente do que fora noticiado pelos veículos de comunicação, não existe, no momento, projeto para ampliação dos seus entrepostos. Mencionado convênio terá a duração de três meses e prevê, exclusivamente, análise técnica da CeasaMinas para elaboração de um estudo de viabilidade para implantação de possível mercado distribuidor na região do Baixo Sapucaí/MG, sem nenhuma participação ou gestão dessa Estatal.

