Conta de energia elétrica pode ter mudança na data de vencimento em cinco cidades da região

A Cemig está mudando a rota de leitura dos medidores de energia elétrica em vários bairros de Varginha, Turvolândia, Cordislândia, Careaçu e São Gonçalo do Sapucaí. Com esta mudança, as contas de energia poderão ter alteração no período de faturamento e na data de vencimento.

A direção da Cemig afirma que o processo de mudança está sendo conduzido de forma a causar o menor impacto possível para o consumidor, e os avisos estão sendo feitos através da conta de luz. A modificação na rota de leitura acontece porque estas cidades tiveram crescimento acentuado no número de imóveis. A nova rota começa a ser adotada em dezembro. Em janeiro todo o processo já estará normalizado.

Foto: Reprodução Redes Sociais