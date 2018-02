Consumidores ainda tentam receber reembolso do Carnalfenas

Mesmo após três meses do cancelamento oficial do Carnalfenas, dezenas de consumidores que compraram ingressos ainda não conseguiram reembolso. Quem tenta contato com os organizadores encontra a sede fechada e nenhuma resposta nas redes sociais.

O cronograma de devolução do dinheiro foi publicado em novembro de 2017 e a previsão é que os pagamentos começassem no dia 23 daquele mês. Um dos consumidores, um servidor público, decidiu entrar na justiça contra a organização. Mas uma audiência marcada para esta terça-feira (30) foi cancelada.

Segundo o servidor Eduardo Miranda, o motivo do cancelamento foi porque a justiça não conseguiu localizar os organizadores para a audiência. O Procon de Alfenas, que acompanha o caso, também não consegue notificar a empresa.

“Nós tentamos notificá-los no endereço comercial, na sede do Carnalfenas, e não obtemos êxito. A correspondência voltou. Agora, nós estamos tentando notificá-los no endereço residencial. Tem aproximadamente umas 15 reclamações aqui no Procon. E a gente tá tentando notificá-los com o intuito de resolver o problema”, explica a coordenadora do Procon Marilza Dutra Alves.

Uma das pessoas que tenta reembolso acumula um prejuízo alto. A estudante Ana Beatriz Carvalho Torres era colaboradora da festa, vendia ingressos e também comprou três passaportes, que garantiam entrada em todos os dias do evento.

“Era um dinheiro que eu tinha guardado até então para fazer o pagamento da minha formatura. E aí acabei investindo e não estou tendo volta nele. E me perguntam quando vai ter alguma resposta e eu não sei o que falar. Porque se nem pra mim eles respondem, quanto mais uma informação pra passar pra outra pessoa”, conta a estudante.

De acordo com a EPTV, afiliada da Rede Globo, por telefone, Henrique Carrera, um dos organizadores, informou que não estava na cidade, mas garantiu que vai honrar os pagamentos.

“A gente esperou virar o ano, esperar a entrada de novos recursos pra poder fazer. A gente tá negociando novos sócios e provavelmente até dia 20, assim que passar o carnaval, a gente vai fazer um comunicado informando como vai ficar essa questão”.

Cancelamento

O Carnalfenas foi cancelado pela primeira vez em 22 anos em 2017. O anúncio foi publicado nas redes sociais no dia 23 de outubro. O motivo, conforme o comunicado divulgado, foi a baixa adesão de ingressos.

Para este ano, estavam previstos shows dos cantores Cláudia Leitte, Bell Marques, Léo Santana, Pedro Paulo e Alex e Tuca Fernandes, entre outros. O Carnalfenas, que por muitos anos foi uma das maiores micaretas indoor do país, recentemente abriu espaço para outros ritmos e se transformou em um “Weekend Festival”.

Fonte: Varginha Online / Foto: Devanir Gino