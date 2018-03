Confira a programação da Semana Santa nas principais cidades históricas de Minas

A Semana Santa é um dos momentos mais importantes do ano para o turismo em Minas Gerais. Especialmente nas cidades históricas, há uma intensa programação religiosa e cultural, com direito a missas, procissões, festas e encenações.

Confira o que vai acontecer em alguns dos municípios que mais devem receber visitantes entre o Domingo de Ramos (25 de março) e a Páscoa (1º de abril):

Ouro Preto tem tapete de serragem e viagem de trem

Qualquer pessoa pode participar e fazer tapetes de serragem para a procissão da Ressurreição, no Sábado de Aleluia (31). A Paróquia do Pilar, que organiza a Semana Santa, pede que os moradores e comerciantes enfeitem as casas e janelas no trajeto das procissões. Outro pedido é que as casas, no trajeto, mantenham acesas as luzes da fachada, para que moradores e visitantes tenham iluminação adequada para a confecção dos tapetes.

Durante a Semana Santa, Ouro Preto conta com programação cultural diversificada, voltada para moradores e turistas. Com viagens de quarta a domingo, o Trem da Vale faz o percurso ligando Ouro Preto a Mariana em dois horários por dia. No Sábado Santo (31), o trem noturno volta a circular entre as duas cidades, com atrações diferenciadas nos vagões. Mais informações: (31) 3551-7705.

Além disso, Ouro Preto conta com uma festa pagã no feriado. Trata-se da segunda edição do Festival Internacional de Cervejas Artesanais – OuroBier no dia 31, das 10h às 3h, no Centro de Artes e Convenções da UFOP (rua Diogo Vasconcelos n° 328 Pilar). A programação conta com Lurex (Queen cover), Seu Madruga (AC/DC cover), Texas Radio (Folk e Country music), Blues Horizonte Band, Poison Gas (clássicos do Rock), Dona Odeth (Pop Rock), e a banda paulistana Iron Ladies, único tributo feminino à banda Iron Maiden no Brasil. Ingressos a partir de R$ 10.

No Domingo de Ramos (25), acontece a Procissão do Encontro, às 17h, com saída da Igreja das Mercês e Misericórdia e da Igreja das Mercês e Perdões. Encontro na Praça Tiradentes, com sermão, seguido de procissão até a Basílica do Pilar e abertura dos Passos da Paixão (durante a manhã e a tarde). Na Quinta-feira Santa (29), acontece Cerimônia do Lava Pés, às20h, no Largo do Rosário, com Sermão do “Mandatum”- do Mandamento Novo e Cerimônia do Lava-Pés.

Na Sexta-feira Santa (30), acontece a Procissão do Enterro, a partir das 20h30, no Largo do Rosário, com Cerimônia do Descendimento da Cruz, seguida por Procissão do Enterro, em direção à Igreja de Nossa Senhora das Mercês e Perdões. No Domingo de Páscoa (1º), acontece a Procissão da Ressurreição – a partir das 8h, após missa festival na Basílica do Pilar, seguindo o trajeto dos tapetes de serragem.

Mariana tem celebrações centenárias

Mariana é o berço da religiosidade em Minas Gerais e, por isso, atrai muitos turistas durante a Semana Santa. As festividades iniciam-se no sábado (24), com a benção dos Santos Óleos. Neste dia todos os religiosos dos 79 municípios que integram a Arquidiocese vêm celebrar com o arcebispo.

No Domingo de Ramos (25), tem benção dos Ramos na Igreja do Rosário dos Pretos, seguida de procissão para a Praça da Sé. Já na segunda (26), é a vez da procissão do Depósito do Senhor dos Passos, que faz memória à prisão de Jesus Cristo e sua condenação no pretório. A ação se inicia na igreja de Nossa Senhora do Carmo procedida pela procissão em que a imagem sai tampada por toldo em direção à igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos onde acontece o Sermão do Pretório e o canto dos motetos da paixão.

A Procissão do Encontro acontece na terça (27). As imagens da Senhora das Dores e do Senhor dos Passos, carregando a cruz, saem em procissão e se encontram na Praça Minas Gerais. O evento acontece num dos espaços que reúne um dos mais belos conjuntos arquitetônicos brasileiros: as igrejas do Carmo e a de São Francisco, construídas uma ao lado da outra.

Na Quarta-Feira Santa (28), e também na Sexta (30) e no Sábado Santo (31), acontece uma celebração de origem medieval, o Ofício de Trevas. Uma cerimônia secular com partes em latim e canto gregoriano, repleta de simbolismo para reviver as dores de Jesus. O templo fica às escuras,

iluminado apenas por um candelabro com velas. Na quinta (29), a cerimônia do Lava Pés terá o arcebispo lavando os pés dos fiéis da comunidade. Será no Santuário Nossa Senhora do Carmo, às 19h.

A programação da Sexta-feira da Paixão (30) é intensa. Haverá sermão, procissão de enterro e o cortejo que segue pelo centro histórico. A procissão é composta pelas irmandades da cidade, por pessoas da comunidade que representam as figuras bíblicas. Neste dia, não há missas nem toques de sinos, apenas o som das matracas. A Via Sacra tem início às 6h.

No Domingo de Páscoa (1º), as ruas se enchem de cores ao serem enfeitadas com tapetes de serragem e as janelas decoradas com colchas de retalho, toalhas bordadas e vasos de flores. A decoração é tradicionalmente feita por artistas locais e moradores. Os sinos anunciam o início da procissão, tradição que remonta o século 18, acompanhadas de crianças vestidas de anjos. A procissão sai às 17h do Barro Preto para a Praça da Sé.

Sabará tem programação intensa no Centro e nos distritos

Para quem gosta de assistir a uma programação religiosa na Semana Santa e mora em Belo Horizonte, Sabará é uma opção. Na cidade da Região Metropolitana haverá procissões, encenações públicas, missas solenes, penitências e meditações de domingo a domingo.

A programação tem início com a Benção dos Ramos na Comunidade de São José Operário, a partir das 7h30, e procissão em direção a Igreja Matriz. Haverá a benção também nas comunidades de Paciência, Adelmolândia, Caieira e Ravena, além da Igreja de Nossa Senhora do Ó, de onde sai uma procissão até a Igreja de Nossa Senhora da Conceição.

Na segunda (26), tem Missa e Sermão do Pretório (prisão de Jesus) na Matriz de Nossa Senhora da Conceição, às 9h. Em seguida, procissão do Depósito da veneranda imagem de Nosso Senhor dos Passos até a Igreja de Nossa Senhora do Rosário.

Na terça (27), é a vez de ser realizada uma missa na Igreja de Nossa Senhora do Rosário, às 19h. Em seguida, procissão do Encontro, até a Praça Antônio Albuquerque. No General Carneiro, tem missa na Comunidade Nossa Senhora Aparecida, às 19h, e, em seguida, Procissão do Senhor dos Passos para a comunidade de São José.

A missa na Matriz de Nossa Senhora da Conceição, às 19h, é a principal atração da quarta (28). Em seguida, solene procissão da Soledade com a imagem de Nossa Senhora das Dores até a Igreja de São Francisco, onde haverá o Sermão da Soledade (solidão) de Maria. Também haverá procissões no General Carneiro e em Ravena. A Igreja N. Sra. da Conceição recebe o “Lava Pés” na quinta-feira, às 19h. Após a missa, acontece translado do Santíssimo e vigília.

A programação da Sexta-feira da Paixão (30) é intensa, especialmente na Igreja Matriz N. Sra. da Conceição, onde haverá adoração à cruz, encenação, sermão e vigília. A primeira procissão do dia sai às 4h da Igreja de São Francisco até a Capela do Senhor Bom Jesus (Morro da Cruz), retornando para a Igreja de São Francisco. Na chegada, haverá bênção para os penitentes. Às 17h, acontece a Cerimônia de Fechamento do Santo Sepulcro na Igreja de Nossa Senhora do Rosário. Em seguida, translado da imagem de Nosso Senhor Morto para a Igreja de São Francisco. A encenação da Paixão de Cristo acontece na Igreja de Nossa Senhora do Rosário.

No Sábado de Aleluia (31), haverá Oração da Manhã e Café Comunitário na Igreja Nossa Senhora das Mercês, a partir das 8h. Às 18h, tem Benção do Fogo em frente à Igreja Cristo Luz e Procissão do Fogo Novo em direção a Igreja Matriz São Sebastião.

No Domingo de Páscoa (1º), haverá, às 7h30, Missa da Ressurreição no adro da Igreja de Nossa Senhora do Rosário. Em seguida, Procissão do Triunfo até a Matriz de Nossa Senhora da Conceição com as três Bênçãos Solenes do Santíssimo.

São João del Rei tem missas, via sacra, procissões e vigília

A Semana Santa é um dos principais feriados para São João del Rei, no Campo das Vertentes. No Domingo de Ramos (25), tem Comemoração da Entrada do Senhor em Jerusalém e Procissão de Nosso Senhor do Triunfo. Na segunda (26) e na terça (27), acontece a Via-Sacra Solene, enquanto na quarta (28) é a vez do Ofício de Trevas.

Na quinta-feira (29), tem Missa do Crisma, Missa da Ceia do Senhor e Lava-Pés, enquanto na Sexta-feira da Paixão (30), acontecem Ofício de Trevas, Sermão das Sete Palavras, Celebração da Paixão do Senhor e Descendimento da Cruz e Procissão do Enterro.

No Sábado de Aleluia (31), tem Ofício de Trevas e Vígilia Pascal. No Domingo de Páscoa (1º), estão planejadas Missa Solene Pontifical, Procissão do Santíssimo Sacramento e Coroação de Nossa Senhora. A Prefeitura não anunciou em quais igrejas vão acontecer as ações.

Fonte: Hoje em Dia / Foto: Luiza Magalhães/FAOP/Divulgação