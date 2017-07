Conferência Municipal sobre a Igualdade Racial será realizada no dia 29/07

A Prefeitura de Poços de Caldas realizara, no próximo dia 29, no auditório da Autarquia Municipal de Ensino/Uemg, às 13h, a Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial , localizada à rua Corumbá, 72, jd dos Estados. As inscrições, gratuitas, podem ser feitas de 12h às 13h, na própria autarquia.

A Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial de Poços de Caldas adotará o tema proposto para a IV Conferência Estadual de Promoção de Igualdade Racial: “O Brasil na década do afrodescendente: Minas Gerais promovendo a igualdade racial por nenhum direito a menos”. Na conferência municipal serão eleitos os delegados de Poços que participarão da conferência estadual, que acontece de 25 a 27 de agosto, em Belo Horizonte.

A conferência é aberta a toda a população, com destaque para os representantes das instituições que atuem na temática, sendo de fundamental importância o envolvimento ativo dos conselheiros, dos movimentos sociais de negros, indígenas, ciganos, judeus, árabes, palestinos, dos órgãos gestores e representantes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, da OAB, das Universidades e da imprensa. A conferência será presidida pelo presidente do Conselho Municipal de Participação da Igualdade Racial e Étnica de Poços de Caldas.

Fonte: Poços Net