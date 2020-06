Condutor de carro com placa de Campinas fura barreira sanitária e entra sem autorização em Caldas

Pin Compartilhar 0 Compart.

Homem não apresentou comprovante de residência na cidade e fugiu jogando veículo contra agentes de fiscalização.

Redação CSul/Foto: Reprodução

Um motorista furou a barreira sanitária em Caldas e entrou na cidade sem autorização. O homem conduzia um veículo com placas de Campinas (SP).

De acordo com a Polícia Militar, o motorista não apresentou comprovante de residência para entrar no município. Sem respeitar a ordem de não adentar na cidade, o condutor avançou com o automóvel contra os agentes de fiscalização e tambores que eram utilizados como barreira.

Os militares iniciaram rastreamento ao carro, no entanto, ninguém foi localizado.