Concurso SAAE de Três Pontas oferece quatro vagas

O Concurso do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Pontas, oferece 4 vagas distribuídas em três cargos:

1 Operador de ETA/ETE (Ensino Médio Completo) 40 horas;

1 Operador de Máquinas Pesadas (Fundamental Completo) 40 horas;

2 Operador de Bomba(Fundamental Completo) 40 horas;

As inscrições deverão ser efetuadas através do site http://caetanno.com.br/editais, até o dia 31 de dezembro. Os candidatos devem anexar cópia do RG, CPF, conceder todas as informações pertinentes, conforme as solicitações do cadastro. Em seguida devem imprimir o boleto e realizar seu pagamento até 2 de janeiro de 2019.

A taxa de inscrição depende do nível de escolaridade exigido para o cargo. Fundamental Completo(antigo 1ª a 4ª série) 55 reais; Médio Completo 70 reais.

Haverá prova escrita (objetiva) e prova prática, prevista para ocorrer dia 27 de janeiro de 2019, em locais a serem divulgados.

Fonte: Blog do Madeira / Foto: Reprodução Google