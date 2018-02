Concurso Rainha Expocafé será realizado em março, em Três Pontas

A 5° Edição do concurso da Rainha Expocafé & Garota Café Internacional acontecerá no mês de março em Três Pontas, nos dias 15, 16,17 (final) e 18. As inscrições ainda estão abertas.

O evento, que preza pela valorização da mulher que hoje demarca presença no campo, nas lavouras e em todos os setores da cafeicultura já conta com 9 candidatas oficiais vindas de: Barbacena (Lara Campos), Três Pontas (Jessica Assis), São Paulo (Andreza Faria), Belo Horizonte (Cristhiane Louback), São Bento Abade (Anny Fagundes), Santana da Vargem (Bruna Souza), Contagem (Pamella Soul) , Juiz de Fora (Jessica Santos) e Itajubá (Ana Leticia).

As inscrições permanecerão abertas até dia 10 de março, há uma taxa de inscrição no valor de R$ 700,00 e premiações em dinheiro: 1° Colocada R$ 3.000 + título Rainha Expocafé 2018; 2° Colocada R$ 2.000 + título Girl Coffee International 2018; 3° e 4° Colocadas receberão os títulos de 1° e 2° Princesas, respectivamente.

Confirmaram presença no evento: o Mister Global 2017 Pedro Gicca, o Príncipe do Café do Brasil 2017 Jhonatans Reis e, como embaixadoras do concurso, a blogueira e 2ª Princesa Expocafé 2017 Marlucy Oliveira, a Rainha Expocafé 2016 Ana Luiza Mesquita, a rainha Expocafé 2015 Adrielle Pieve e Sabrina Cicareli, jornalista e blogueira do Tudo de Bom do Jornal de Lavras.

Durante a programação do confinamento das candidatas será realizado o 1° Encontro Mulheres do Café – Sul de Minas, evento no qual visa acolher um encontro de cafeicultoras para discutirem ações na lavoura, importância da mulher na participação dos negócios e presença no campo marcado para dia 16/03 das 16h às 18h em Três Pontas (para este, haverá taxa de inscrição R$ 20,00).

Mais informações, pelo telefone (35) 9 9149 2001, falar com Willian Rosa, da Wofse Produções, coordenador do concurso.

Fonte: Jornal de Lavras / Foto: Marcio Brito