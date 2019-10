Concurso de Qualidade de Cafés Coopercam divulga vencedores esta semana

Pin Compartilhar 0 Compart.

O ano de 2019 não foi nada fácil para a cafeicultura brasileira. Além da bienalidade negativa, outros fatores contribuíram para um período desfavorável à produção cafeeira. Entre eles, a interferência das floradas e das condições climáticas, que comprometeram a qualidade do café desta safra.

O grande número de floradas que ocorreu entre meados de agosto e o final de outubro de 2018, aliadas a altas temperaturas em janeiro e fevereiro, resultaram na granação irregular do cafeeiro. Isso provocou frutos de diferentes tamanhos, além de grande desuniformidade de maturação, com a presença de cafés verdes e secos em um mesmo ramo. Esse fato interferiu diretamente na qualidade do café colhido este ano.

Mas, mesmo com todas as dificuldades, muitos produtores dedicaram às suas lavouras toda a atenção necessária para uma produção de qualidade. E a verdade é que os grãos com qualidade superior estão cada vez mais valorizados pelo consumidor final e muitos cafeicultores estão atentos a essa nova demanda do mercado.

Para incentivar e valorizar a produção de cafés de qualidade, a Coopercam realiza, em 2019, a segunda edição do Concurso de Qualidade de Cafés. No último fim de semana, os especialistas Nelmo José Tavares Ribeiro, Josué Tavares, Pedro Bronzim Júnior e Vinícius Goulart, acompanhados de colaboradores do Departamento de Cafés da Cooperativa, se debruçaram sobre as amostras da safra 2019/2020 para “descobrirem” os melhores grãos produzidos pelos associados Coopercam.

Os resultados das análises serão divulgados na próxima quinta-feira (31), em cerimônia a ser realizada em Campos Gerais. “Foram selecionadas 30 amostras na categoria natural, entre cerca de 200 colhidas ao longo desta safra pela Coopercam. Os resultados foram muitos bons, com ótimas pontuações, mesmo com toda a atipicidade desse último ano cafeeiro”, Hélvio Zacaroni, gerente do Departamento de Cafés da Coopercam.

Agora, é aguardar com ansiedade o resultado final para que os vencedores possam desfrutar do reconhecimento e valorização do produto.

Fonte: Sakey Comunicação / Fotos: Divulgação/Coopercam