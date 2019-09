Comunidade Figueira realiza tributo ao escritor e filósofo Trigueirinho, em Carmo da Cachoeira

Pin Compartilhar 0 Compart.

Fonte: Luiz Melchiades – Comunidade-Luz Figueira / Fotos: Divulgação

Trigueirinho viveu seus últimos 30 anos na Comunidade que fundou, em Carmo da Cachoeira, no sul de Minas Gerais, onde escreveu a maior parte dos seus 82 livros publicados. O escritor e filósofo desencarnou em 2018, aos 87 anos de idade

A Comunidade-Luz Figueira realiza no dia 15 de setembro, às 19h, um tributo a José Trigueirinho Netto, escritor e filósofo espiritualista, que desencarnou em 2018, aos 87 anos de idade. Durante a homenagem será exibido um vídeo com conferências raras de Trigueirinho e imagens compiladas do seu acervo pessoal, materiais praticamente desconhecidos pela maioria das pessoas que conhecem e acompanham a obra do filósofo.

De acordo com Frei Sebastian, monge da Ordem Graça Misericórdia, congregação em que Trigueirinho é cofundador, e um dos organizadores do Tributo, a homenagem intitulada “Trajetória de um Instrutor”, está centrada nos principais fatos que marcaram o percurso de Trigueirinho e o que isso representou em termos de ensinamento espiritual para a humanidade.

“Nossa intenção é mostrar para as pessoas alguns momentos do despertar espiritual de Trigueirinho, alguns fatos históricos que contribuíram para torná-lo um dos principais instrutores destes tempos, já que a obra dele nos revela temas até então inéditos da caminhada espiritual do ser humano aqui na Terra. E mais que isso, como essa instrução prossegue tão viva e atual. Trigueirinho partiu para outros planos de consciência, porém está mais presente do que nunca em nossas vidas”, explicou.

A produção audiovisual será exibida online pelo site www.comunidadefigueira.org/aovivo e, de forma simultânea, pelas contas Trigueirinho Oficial no youtube e no facebook.

Obra que transforma

Trigueirinho publicou 82 livros, gravou ao vivo mais de 3 mil conferências e fundou a Comunidade-Luz Figueira, em 1987, em Carmo da Cachoeira, no sul de Minas Gerais. Sua obra revela uma compreensão real do que significam os reinos da natureza, a verdadeira tarefa espiritual do ser humano, o seu lugar no universo e também a sua responsabilidade diante da Criação. Esclarece as razões da crise que hoje assola o planeta e abre perspectivas para o início de um ciclo mais luminoso para a humanidade.

Para Frei Sebastian, que nos últimos 10 anos acompanhou Trigueirinho de perto exercendo a função de secretário pessoal, a obra dele não tinha a intenção de elevar intelectual ou culturalmente os seus leitores e sim a de levá-los a viver uma transformação real do ser com base em certos princípios espirituais. “Nós podemos perceber essa transformação no dia a dia das pessoas que vivem nas comunidades fundadas e inspiradas por ele, na forma como se relacionam com o próximo, com os reinos da natureza e com a própria espiritualidade”, observou.

Iniciativas

Ao longo dos anos, a Comunidade-Luz Figueira foi se tornando referência para mais quatro comunidades, localizadas no Rio de Janeiro, Uruguai, Argentina e Portugal. Diversas associações e grupos de oração e de serviço foram fundados em diversas partes do mundo, algumas inspiradas pelos ensinamentos de Trigueirinho e outras sob orientação direta do filósofo.

José Trigueirinho Netto também foi membro fundador da FRATERNIDADE – Federação Humanitária Internacional, que reúne associações e iniciativas alinhadas com o pensamento filosófico dos seus instrutores, e têm sido responsável por realizar missões humanitárias em diversas partes do mundo.

Serviço

Trigueirinho – Trajetória de um Instrutor

Tributo especial

15 de setembro, às 19h

Transmissão online:

www.comunidadefigueira.org.br/aovivo

youtube.com/trigueirinhooficial

m.facebook.com/TrigueirinhoOficial