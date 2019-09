COMTUR aprova deliberação sobre atrativos naturais de Carrancas

Pin Compartilhar 0 Compart.

Medidas foram tomadas para manter o bem estar dos visitantes

Carrancas está mudando a forma como a gestão dos atrativos acontece. Desde o Programa Municipal de Ecoturismo, que vai definir capacidades de carga para os Complexos Turísticos, até as boas práticas nas cachoeiras. A cidade caminha para um turismo ordenado, visando garantir ao turista uma experiência única com o local.

Em fevereiro de 2019 o Conselho Municipal de Turismo(COMTUR) deliberou sobre as normas de conduta e boas práticas para garantir um turismo sustentável em Carrancas.Muito antes de a cidade se tornar conhecidas nas novelas, já existia a preocupação no que se diz respeito com o comportamento dos turistas nas cachoeiras. E no último verão (2018) a cidade se viu lotada, com sua rede hoteleira completamente esgotada, assim como seus atrativos naturais.

A deliberação

Churrasco, cerveja, animais domésticos… tudo isso fazia parte da rotina de muitos dos visitantes dos atrativos naturais de Carrancas. Com a deliberação 001/2019 do COMTUR essas realidades vão mudar, uma vez que essas práticas não serão mais permitidas, garantindo, assim, a preservação ambiental, a segurança e o bem-estar de todos que frequentam esses locais.

O mesmo se aplica à entrada de pessoas portando caixas térmicas, coolers e demais tipos de armazenamento de bebida alcoólica nos atrativos. Só será permitido o consumo de bebida alcoólica em bares e restaurantes dos atrativos, movimentando a economia local.

O comércio ambulante também fica proibido, assim como o acampamento e fogueiras em locais que nãos sejam destinados para as atividades. Motorhomes, e semelhantes, também estão incluídos na deliberação, sendo necessário que o veículo busque um campingadequado para esta modalidade.

O ideal é que o visitante se informe no Centro de Atendimento ao Turista (CAT), nos receptivos turísticos e na rede hoteleira da cidade, que já está sendo informada, desde fevereiro.

Programa Municipal de Ecoturismo de Carrancas

Além da deliberação do COMTUR, a Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Meio Ambiente também tem trabalhado para que o turismo de Carrancas seja mais ordenado e sustentável. Em maio deste ano foi lançado o Programa Municipal de Ecoturismo.

O projeto é uma parceria com a Universidade Federal de Lavras e tem como objetivo identificar os potenciais e limites de cada atrativo natural que está incluído na primeira fase. Ao final de cada análise, será apresentado um plano de manejo para cada local, com as capacidades de carga que cada atrativo suporta. Também está em fase de estudos o desenvolvimento de um sistema eletrônico, aonde o visitante poderá reservar seu passeio, sempre respeitando a quantidade de pessoas que cada atrativo natural possui.

Fonte: Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Meio Ambiente/Prefeitura de Carrancas

Foto: Reprodução site https://www.carrancas.com.br