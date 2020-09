Comitê libera retorno de música ao vivo em bares e restaurantes de Poços de Caldas

Decisão acontece após o Supremo Tribunal Federal cassar a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) que determinava a adesão de municípios ao plano “Minas Consciente”.

Redação CSul/Foto: Reprodução

O Comitê Covid-19 em Poços de Caldas liberou a partir desta quarta-feira (1º), a retomada de músicas ao vivo em bares e restaurantes da cidade. A informação foi divulgada pelo Secretário de Governo da prefeitura, Celso Donato, durante entrevista à TV Poços. A decisão acontece depois que o Supremo Tribunal Federal cassou a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) que determinava a adesão de municípios ao plano “Minas Consciente”. Com isso, a prefeitura voltou a ter autonomia para decidir medidas de flexibilização sobre a Covid-19.

“Antes esses poderes estavam na mão do governo do estado, por meio do governador. A prefeitura tem agora autonomia por meio do Comitê [Extraordinário Covid-19] de liberar atividades pra você [músico] se apresentar a partir da próxima quinta-feira”, disse o secretário

A prefeitura ainda não informou como será o protocolo para retomada da atividade.

Com informações: Onda Poços