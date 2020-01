Comerciante têm estabelecimento e motocicleta roubados, em Carmo de Minas

Pin Compartilhar 0 Compart.

Um comerciante teve seu estabelecimento e sua motocicleta furtada na última quarta-feira (15), em Carmo de Minas.

De acordo com a vítima, um homem de 65 anos, quando ele chegou para trabalhar se deparou com a porta de seu estabelecimento com sinais de arrombamentos, ao entrar no local o homem avistou que sua motocicleta já não estava mais lá. Além disso, a vítima deu falta de alguns materiais que são vendidos em seu comércio.

Ainda segundo o comerciante, a motocicleta necessitava de reparos e estava sem condições de uso.

A Polícia Militar iniciou rastreamento para tentar achar a moto, os produtos roubados e os autores do crime. Até o momento ninguém havia sido preso.

Redação CSul – Alisson Marques