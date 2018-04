Comerciante é gravemente ferido na cabeça durante briga em bar de Caxambu

Dois jovens, um de 19 e outro de 22 anos, foram presos pela Polícia Militar em Caxambu, após agredirem um comerciante de 58 anos, durante uma briga na última terça-feira (10) na rua Dom Ximenes, bairro Bosque. De acordo com as informações da PM, o comerciante sofreu ferimentos graves na cabeça e precisou atendimento médico especializado. A Polícia recebeu informações de que estaria ocorrendo uma briga no referido endereço e ao chegar no local foi informada que a vítima fora socorrida por familiares e que os dois agressores haviam fugido.

A equipe policial realizou rastreamento e conseguiu localizar os dois autores que receberam voz de prisão e foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil para responderem sobre as agressões.

Ainda segundo a PM, a médica que prestou os primeiros socorros ao comerciante no Hospital de Caxambu, informou que devido a gravidade dos ferimentos a vítima precisou ser transferida para outra cidade, em outro hospital com mais recursos.

Fonte: O Popular Net / Foto: Reprodução