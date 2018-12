Começa a festa de Natal em Três Pontas

A Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Turismo e a AgroCP começaram nesta quarta-feira (12), as comemorações do Auto de Natal em Três Pontas.

Acomodados em dezenas de cadeiras na Praça Cônego Vitor, em frente a igreja Matriz Nossa Senhora D’Ajuda, famílias inteiras assistiram a primeira noite de apresentações. Na Capital da Música, terra de tanta gente tão talentosa, os trespontanos reviveram o verdadeiro sentido do Natal, com canções quem mexeram com o sentimento das pessoas.

Pelo horário, já era noite, mas a luz do sol ainda iluminava como se fosse o dia, e as crianças do Coral Infantil Trenzinho Caipira, com idade entre 4 e 10 anos apresentaram no palco canções natalinas orientadas pela professora do Conservatório de Música Heitor Villa Lobos Lidyane Brito.

O projeto Arte Cotidiana/Pastoral Social da Paróquia do Cristo Redentor que existe há oito anos, mostrou a sua importância à comunidade. Ao invés de ficarem ociosos em casa ou até mesmo na rua, crianças, adolescentes e jovens que residem em uma das localidades onde existe uma grande vulnerabilidade social, participam de oficinas de dança, violão, batuque, canto, futebol, jui jitsu e até cursinhos preparatórios para o Enem e concursos. O resultado do trabalho surpreendeu o público. Uniformizados, eles apresentaram números de dança e uma turma do batuque estava bastante afinada. Eles terminaram formando um grande Coral de 120 vozes. A canção que concluiu a participação deles no Auto de Natal foi “Vem está chegando o Natal” de Aline Barros. Os menorzinhos da turma estavam a frente, gesticulando e se divertindo bastante. É até difícil entender como eles realizam tantas atividades, apenas com voluntários e colaboradores, sem apoio do poder público, com a orientação do pároco padre Rogério Augusto da Silva.

Depois, das vozes vieram a mistura de sons do Batuque do Zé Maria. Só mesmo um professor acostumado a desafios, como Helbert Gama para colocar alunos da Escola Estadual Cônego José Maria, para usar latas e baldes de plástico como instrumentos. Pela primeira vez, eles mostraram que com arranjos e sons diferenciados pode se tocar músicas conhecidas e tradicionais, como o Hino Nacional Brasileiro.

Com um repertório formado pelos mais tradicionais dobrados e marchas, para um público exigente, a Sociedade Musical Lira Trespontana fez sua primeira apresentação na terra de seus conterrâneos, que emocionaram com a beleza da performance deles. Com 23 músicos, bem vestidos, com instrumentos afinados, a Lira nasceu de um sonho de antigos amigos em formarem uma banda de música que preservasse as tradições musicais trespontanas. A Lira Trespontana completa 9 meses de atividades e dois meses de fundação e nasceu com o intuito de levar o nome e a tradição musical trespontana para todo o Estado, através do empenho e dedicação dos próprios músicos. A banda é regida pelo maestro Francisco de Paula Bernardes e o presidente é Francisco Evangelista de Araújo.

E como Três Pontas tem talentos em todos os estilos musicais, para os preferidos em sertanejo, Bruno Cabral e sua banda, fechou a noite com os estilos universitário e o modão para matar saudade e por a turma para dançar. (Fotos: Denis Pereira/Equipe Positiva)

Hoje quinta-feira

18:00 horas – Parada de Natal

Escola Estadual Presidente Tancredo Neves e Centro Municipal de Educação Infantil – Tema: Os Mensageiros Anjos

Apae – Pequeno Príncipe – Tema: Sino

Escola Cônego Vitor e Escola Cônego José Maria – Tema: Presépio

Corporação Musical Luis Antônio Ribeiro

Escola Municipal Professora Nilda Rabelo Reis e Escola João de Abreu Salgado – Tema: Fábrica de Brinquedos, Duendes e Presentes

Escola Peixinho Vermelho, Colégio Novo Milênio, Colégio Prósperi – Tema: Fábrica de brinquedos presentes

Escola Antonieta Ferracioli Duarte, Escola Municipal Solange Mendonça Reis e Professora Edna de Abreu – Tema – Mamãe e Papai Noel

Orquestra Oswaldo Tiso com a participação dos corais: Laroc Lacov, Cigarras Cor de Rosa e Grupo de Teatro Arte e Manha

Sexta-feira 18:30

Coral Ânima Christi

Meninas Cantoras de Lavras

Chegada do Papai Noel

Sorteio da Sentinela FM

Show Lírico: Martin, Thuany Schnaider e Marly Tiso

Os Pequenos Cantores de Passsos

Show com Adriano Kammy

Fonte e fotos: Equipe Positiva