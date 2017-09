Com tornozeleira eletrônica ‘econômica’, Fivel apresenta novidades tecnológicas

Começa nesta terça-feira (12) em Santa Rita do Sapucaí a 14ª edição da Feira Industrial do Vale da Eletrônica, Fivel. A feira, que apresenta tendências e inovações do polo de tecnologia, espera movimentar negócios da ordem de R$ 500 milhões, o que corresponde a 15,6% do faturamento anual das empresas da região. Entre as novidades deste ano da Fivel, está o lançamento de uma tornozeleira eletrônica que pode gerar uma economia de até R$ 7 bilhões ao Estado.

O dispositivo de segurança, que tem apenas 279 gramas é à prova d’agua e de poeira, antialérgica, anti-chamas, além de ser mais eficiente e confiável. O dispositivo funciona com sistema de localização via satélite e tem cobertura em todo o mundo.

“O custo médio mensal com cada preso, no Brasil, hoje é de R$ 2,4 mil. Cada tornozeleira tem um custo, por mês, de apenas R$ 250. Considerando o déficit de 273,3 mil vagas no sistema carcerário, o Estado poderia economizar R$ 7 bilhões por ano! Além dos benefícios econômicos, a tornozeleira contribui com a questão social, pois o detento poderia trabalhar, se manter próximo à família, passaria a contribuir com a sociedade, ao invés de onerar os cofres públicos. São inúmeras vantagens”, disse o presidente do Sindicato das Indústrias do Vale da Eletrônica (Sindvel) e proprietário da empresa que fabricou o dispositivo, Roberto de Souza.

Ainda conforme o fabricante, as tornozeleiras são invioláveis. Caso o detento tente danificar o equipamento, a tornozeleira emitirá bipes contínuos de alerta e enviará mensagem para a plataforma de rastreamento. Entre outros benefícios, a tornozeleira atende à outra demanda judicial: as medidas protetivas. Nos casos em que o juiz determina ações de prevenção à violência, como a doméstica, o agressor usaria o equipamento e a vítima ficaria de posse de um rastreador. Se o agressor ultrapassar o raio permitido, o dispositivo passa a emitir bips, enviar e-mails, mensagens de texto com a posição geográfica do infrator.

Além dos lançamentos, o evento vai debater sobre os impactos tecnológicos na indústria e seus resultados positivos. Temas como Internet das Coisas (IoT), as relações de competitividade entre startup e grandes empresas e a solução da indústria 4.0 serão abordados por técnicos e especialistas de entidades renomadas, que realizarão também rodadas de negócios para fomentar a exportação dos produtos produzidos na região.

A abertura da Fivel 2017 acontece às 14h desta terça-feira na entrada do pavilhão de exposições. Já o show room de produtos e serviços acontece desta terça até quinta-feira, de 14h às 21h. Mais informações sobre a programação estão disponíveis no site do evento.

Vale da Eletrônica

O Vale da Eletrônica reúne 153 empresas em um Arranjo Produtivo Local (APL), produz mais de 14,5 mil produtos e emprega 14,7 mil pessoas, cerca de 29% da mão de obra da indústria eletrônica de Minas Gerais. Por ser berço da tecnologia de ponta no país, é comparado ao Vale do Silício, nos Estados Unidos.

Além disso, o Vale da Eletrônica é referência internacional em radiodifusão, chip encapsulado, sensores, circuito fechado de televisão (CFTV), fabricação de tornozeleiras eletrônicas, urnas eletrônicas, software embarcado, fibra óptica, tokens OTP, polo de produção de equipamentos eletromédicos e prestação de serviços em locação de hardware com licenciamento de ferramentas de comunicação e produtividade. Os principais blocos econômicos do mundo importam parte da produção do Vale da Eletrônica, como países da Ásia, Oriente Médio, União Europeia e Associação Latino-Americana de Integração (ALADI). Argentina, Hong Kong, Estados Unidos, Emirados Árabes, Bolívia, Peru, México, Equador, China, Chile são, nessa ordem, os maiores consumidores. Ao todo, o Vale exporta para 41 países. Fonte: G1 Sul de Minas