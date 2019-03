Com o tema “Em dias de Sol”, 24ª edição do Minas Trend é lançada na FIEMG

Quem disse que Belo Horizonte não tem praia?!? O sol e toda a leveza e diversidade da primavera e do verão vão invadir a capital dos mineiros na 24ª edição do Minas Trend. O salão de negócios, que será realizado de 9 a 12/04 no Expominas, foi lançado em evento realizado na sede da FIEMG, no dia 19/03. O tema desta temporada é Em dias de Sol que celebra a diversidade cultural, a democracia da moda e o otimismo perante a tempos difíceis que necessitam de um olhar de esperança para o futuro. “Pensar a moda como cultura, misturar teatro, show e exposição, há dez anos, parecia loucura e hoje está acontecendo”, afirmou Ronaldo Fraga, diretor criativo do Minas Trend.

O estilista ressaltou que a moda é o documento mais fiel do tempo e nos faz entender o desejo de uma época. “Se Dior fosse olhar apenas o seu tempo, no pós-guerra, imaginem o que ele teria criado”, provocou Ronaldo Fraga. “Só que ele entendeu o desejo daquele período, os sonhos e o luxo. O resultado todos nossos sabemos: a criação da marca Dior”, afirmou, ressaltando que o nosso desafio é olhar para o nosso tempo e traduzir os anseios. “A moda sempre se lançou no caminho do futuro, como uma luz no fim do túnel e por isso pensamos neste tema: Dias de sol. O que queremos são dias de oxigênio, de férias, de relaxamento e de romances. Serão quatro dias de praia em Belo Horizonte. Terá o mar, areia, toda a cenografia foi pensada nisso”, afirmou, lembrando que desde a edição passada o evento tomou um caminho mais democrático. “A população poderá entrar, sem precisar de convite, na parte externa, onde terá inúmeras atrações”, contou.

“O Minas Trend sempre foi um evento descontraído e alegre”, afirmou Flávio Roscoe, presidente da FIEMG. “As marcas dedicam muito trabalho e esforço e os produtos expostos são frutos da criatividade mineira. É por isso, que nessa edição abraçamos a nossa cultura”, afirmando que, além dos tradicionais desfiles, essa edição terá uma programação rica, com gastronomia, exposição, shows e teatro. “Com isso pretendemos mostrar que cultura e moda não podem ser desassociadas. A moda vive e bebe na cultura, que também vive e bebe da moda”, ressaltou. “E vocês, criadores da moda, são expressão disso”, pontuou, cumprimentando os presentes.

Segundo o empresário, a expectativa é de um número recorde de expositores. “Estamos trabalhando a racionalização do orçamento, mas sem perder a qualidade em relação à edição passada”, disse. “Com isso o evento entra na era sustentabilidade e pode começar a alçar voos mais altos”, pontuou.

Programação:

8/04 – Desfile de abertura

Design de Autor

9/04 -Line Up

19h – Fátima Scofield / Trendbioux By Sindijoias MG

21h – Skazi

10/04 – Line Up

19h – Alagoas / Patrícia Motta

21h – Denise Valadares / Raquel de Queiroz

9 e 10/04 – Desfiles coletivos abertos ao público

9 a 12/04 – Palestras e Fashion Talks

9 a 12/04 – Feira Gastronômica Aproxima

11/04 – Concerto da Orquestra de Câmara SESIMINAS com convidados especiais

13 e 14/04 – Espetáculo “Através da íris”, com Nathália Timberg (encerramento da edição)

Fonte: Assessoria de Comunicação / Fotos: Divulgação