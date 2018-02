Com novos casos investigados, mortes por febre amarela podem subir para 7 na região

Mais uma morte por febre amarela no Sul de Minas é investigada pela Superintendência Regional de Saúde de Pouso Alegre. Caso confirmada, essa seria a 4ª morte pela doença em Conceição dos Ouros. Outro jovem que morreu em Brazópolis na última semana também pode ter sido contaminado pela doença. Caso esses casos sejam confirmados, o número de mortes na região pode subir para sete.

Segundo informações da Secretaria de Estado de Saúde, o Sul de Minas tem por enquanto 10 casos confirmados de febre amarela, com cinco mortes.

Mortes confirmadas:

1 morador de Poço Fundo;

1 turista de São Paulo que esteve em São Tomé das Letras;

3 moradores de Conceição dos Ouros.

Casos confirmados sem morte:

1 em Poços de Caldas;

1 em São Sebastião da Bela Vista;

3 em São Tomé das Letras.

A Secretaria de Saúde confirmou que foram encontrados macacos mortos pela primeira vez em Conceição dos Ouros, além das três mortes já confirmadas. A vacinação foi intensificada.

Apesar desses casos, cobertura vacinal ainda é muito baixa: 62,19%, quando o ideal seria 90%. Alguns moradores insistem em não se vacinar e autoridades de Saúde têm notificado quem resiste à vacina.

Além das mortes que estão sendo investigadas, outro caso de febre amarela, que ainda não entrou no balanço estadual, também já foi confirmado em Paraisópolis.

País registra 460 casos e 153 mortes em 2018; Minas lidera

Minas Gerais voltou a figurar como o Estado com maior número de casos de febre amarela no País. Depois da epidemia de grandes proporções do ano passado e do esforço para aumentar a cobertura vacinal, a expectativa de especialistas era a de que em 2018 a febre amarela fosse menor em território mineiro.

Boletim divulgado nesta terça-feira (20) pelo Ministério da Saúde, no entanto, mostra que a prevenção no Estado ainda está longe de ser ideal. Minas registra 222 casos da doença, com 80 óbitos. São Paulo, apesar de mais populoso, vem em segundo lugar, com 181 casos e 53 mortes (e cinco casos, com três mortes, na capital). O Rio tem 57 casos registrados, com 24 óbitos.

Somente este ano, foram 460 casos de febre amarela no País. Em uma semana, houve um aumento de 111 confirmações. As mortes também subiram de forma expressiva. Os números mais recentes indicam que 153 pessoas morreram em decorrência da infecção neste ano. Semana passada, os dados registravam 97 óbitos.

Apesar do aumento de casos, campanhas de vacinação realizadas em São Paulo e Rio apresentam baixa adesão. Dados preliminares dos Estados indicam que, até esta sexta, 4,3 milhões de pessoas foram vacinadas, sendo 3,9 milhões com doses fracionadas e 379,9 mil com doses padrão. O número corresponde a 25,5% do público-alvo previsto nos dois estados. A recomendação é que os estados continuem vacinando até atingir alta cobertura.

A meta é vacinar 20,4 milhões de pessoas, sendo 10,3 milhões em 54 municípios de São Paulo e 10 milhões em 15 municípios do Rio. Neste sábado, São Paulo faz um dia D de Mobilização, para aumentar o número de pessoas protegidas contra a doença. A previsão é de que a campanha no Estado termine neste sábado (17). Não há ainda nenhuma formalização sobre a prorrogação da campanha.

O Rio deverá manter a campanha com doses fracionadas até que toda população esteja vacinada. Na Bahia, a campanha de fracionamento da vacina de febre amarela terá início na segunda-feira (19). O estado pretende vacinar 3,3 milhões de pessoas em 8 municípios.

