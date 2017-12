Com 800 policiais federais em Minas Gerais, operação “Ano Novo” começou a meia-noite

Teve início à meia-noite de hoje, sexta-feira, dia 29, a “Operação Ano Novo”, desencadeada nas rodovias federais de Minas, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). 800 agentes farão o patrulhamento em Minas, estado que tem a maior malha rodoviária do Brasil. A prioridade são as ações preventivas para reduzir a violência no trânsito, e reduzir o número de mortes nas estradas federais.

Além dos 800 agentes federais, a “Operação Ano Novo”, da Polícia Rodoviária Federal, conta também com 23 radares móveis e 200 etilômetros nas BRs. Policiais rodoviários farão rondas e também ficarão posicionados em trechos considerados críticos. A logística da operação também restringirá, no feriado, a circulação de grandes veículos de carga, entre 16h e 22h do dia 1º.

Por medida de segurança, devido ao grande aumento no fluxo de veículos, a PRF irá restringir o tráfego de bitrens, rodotrens, treminhões, cegonheiras carregadas e de veículos com cargas excedentes, somente nas rodovias federais de pista simples.

A restrição será feita na segunda-feira, dia primeiro, das 16h às 22h. O motorista que descumprir a determinação será multado em R$ 130,16, receberá 4 pontos na CNH e terá o veículo retido.A operação Ano Novo termina às 23h59 de segunda-feira.

