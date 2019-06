Colisão entre caminhão e caminhonete na BR-369, deixa duas pessoas feridas, uma delas em estado gravíssimo

Na manhã da última quinta-feira (6), por volta das 11h, um caminhão com placas de Monte Sião/MG e uma caminhonete Fiat/Strada, com placa de Itaúna/MG, se envolveram em um gravíssimo acidente, na BR-369, próximo a balança, entre São Francisco de Paula e Oliveira.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual de Oliveira, que atendeu a ocorrência, o caminhão estava saindo da balança para entrar na pista principal, quando a caminhonete veio em alta velocidade e colidiu fortemente na lateral da carroceria do caminhão.

A PRE também informou que no local há placas indicativas informando que a velocidade permitida no local é de 40KM e que havia uma forte marca de freio, de aproximadamente 20 metros, o que indica que o condutor do veículo de passeio tentou frear, mas a provavelmente a velocidade em que ele estava era incompatível.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), foi acionado, sendo deslocado para o local do acidente, a Unidade de Suporte Avançado (USA), de Oliveira.

Ao chegar no local a equipe encontrou duas vítimas, uma mulher, de aproximadamente 34 anos, consciente, com escoriações, cortes no joelho e tórax, queixando dor pelo corpo e a segunda vítima, um homem, de 35 anos, estava inconsciente, em estado mais grave, foi entubado no local.

Os dois receberam os primeiros atendimentos da equipe, foram imobilizados e encaminhados para a Sala Vermelha do Pronto Atendimento de Oliveira.

O Corpo de Bombeiros deu apoio no atendimento desta ocorrência para desencarcerar as vítimas. Em contato com a PRE na manhã desta sexta-feira, (7), recebemos a informação de que o condutor, segue entubado e em estado grave, já a passageira, passa bem.

Fonte: Campo Belo em Foco / Foto: Wemerson Kim Rota