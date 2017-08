Cocatrel incorpora a M Coffees e amplia Departamento de Exportação e Cafés Especiais

Há alguns anos a Cocatrel vem incentivando seus cooperados a produzirem com qualidade, com foco nos cafés especiais. Além disso, passou a prospectar compradores e negociar os cafés de seus cooperados para o exterior, dando início às exportações.

Com o mercado de café cada vez mais exigente, é importante ter as ferramentas certas e pessoas chaves para alcançar o sucesso. Pensando nisso, a Cocatrel não poupou esforços para reforçar seu time de colaboradores, incorporando a MCoffees.com, uma empresa já consolidada e com experiência no mercado de cafés especiais e exportação.

Gabriel Miari, que é trader, explica que “a Mcoffees.com é uma empresa especializada em conectar os produtores a torrefadores e importadores de cafés, principalmente especiais, no mundo inteiro. Temos uma ampla rede de contatos em 39 países. Há um ano e meio trabalhamos na prospecção e desenvolvimento dessa cartela e desses relacionamentos, que agora passam a ser da Cocatrel, que absorveu todo o know-how da Mcoffees.com, para beneficiar o produtor e conseguir uma remuneração melhor na venda de seus cafés para o mundo”.

A partir dessa ousada e importante aquisição, a Cocatrel visa conectar o produtor ao comprador que, com a chamada “terceira onda do café”, está cada vez mais interessado na origem dos cafés e em conhecer a história de quem ele está comprando.

O novo departamento da Cocatrel vai trabalhar com exportações (cafés finos comerciais e especiais) e está localizado junto à cafeteria, em Três Pontas. “Daremos foco aos produtores que estejam fazendo um trabalho diferenciado com seus cafés, buscando qualidade”, afirma Gabriel.

A Cocatrel, agora dona da marca Mcoffes.com, continuará utilizando a mesma para aproveitar da expertise e do nome já consistente no mercado, visando a valorização do produtor e da cooperativa, que se fortalece, ainda mais, no Brasil e no mundo.

Segundo Manoel Rabelo Piedade, superintendente comercial da Cocatrel, “a diferenciação impulsionada pela exigência de Cafés Especiais do mercado externo, agrega valores e traz oportunidades de negócios. É pensando nisso, que a Cocatrel está desenvolvendo este novo sistema de comercialização de cafés especiais. Contamos hoje com uma equipe de profissionais especializados que passarão a ir de encontro aos produtores, em suas propriedades, os auxiliando na condução e manejo dos especiais. Há uma enorme variedade de cafés diferenciados em nossa região e possuímos ótimo clima, tipo de solo e altitude para produzir estes cafés. A Cocatrel já vem selecionando cafés com alta pontuação e procurando exportar diretamente para consumidores finais, agregando, assim, preços mais justos para os cooperados. Se você tem cafés diferenciados, procure nosso departamento, anexo à Cafeteria, ao lado da Loja Matriz”.

Para mais informações, os novos colaboradores Gabriel, Hugo e Iandra estarão à disposição dos cooperados no Laboratório de Cafés Especiais da Cocatrel, localizado atrás da Cafeteria.

(Com informações da Ascom Cocatrel)

Fonte: Blog do Madeira