Cocaína é apreendida na Fernão Dias, em São Gonçalo do Sapucaí

Pin Compartilhar 0 Compart.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Polícia Rodoviária

Mais de dois quilos de cocaína foram apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal na madrugada desta terça-feira (19), na Rodovia Fernão Dias. A droga estava dentro de um veículo que foi parado em uma fiscalização.

Os policiais desconfiaram do comportamento do condutor e do passageiro no momento da abordagem. Com a ajuda de cães farejadores, a droga foi localizada.

O passageiro de 30 anos, alegou que pegou o material ilícito em Taboão da Serra (SP) e levaria para Bom Jesus da Lapa (BA), em troca receberia uma quantia pelo transporte.

Motorista e passageiro foram presos e encaminhados para a delegacia. A cocaína foi apreendida e o carro removido ao pátio credenciado.