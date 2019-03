Ciúme gera briga e morte de homem em Três Corações

Na madrugada desta quinta-feira (14), um homem morreu após ser esfaqueado na Avenida Nhá Chica, em Três Corações. De acordo com a Polícia Civil, a motivação deste crime teria sido passional.

A vítima morreu na hora e foi identificada como Cleverson Moreira Juvenil, de 31 anos. Em seguida, após o crime um rapaz de 21 anos se entregou a polícia. A polícia informou que o rapaz disse no depoimento que matou o homem após sentir cíumes da namorada. Pois, Cleverson teria conversado com a namorada do rapaz.

Além disso, uma faca foi encontrada com o suspeito. A vítima está sendo velada no Velório Municipal de Três Corações. O enterro está previsto para as 16h.

Fonte: Portal Onda Sul