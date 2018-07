Cinco pessoas ficam feridas em acidente na MG 167, em Santana da Vargem

Dois veículos bateram de frente em um acidente na tarde desta segunda-feira (09), na rodovia MG 167, entre Três Pontas e Santana da Vargem. Cinco pessoas ficaram feridas.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária Estadual, Sionei Bárbara de 44 anos conduzia um veículo Gol com placas de Três Pontas, sentido Santana da Vargem e por diversas vezes fez zigue zague na pista e empreendeu alta velocidade, invadindo a pista contrária.

Próximo de onde funcionava uma balança de pesagem, Sionei invadiu a pista novamente e bateu de frente com um Meriva, que seguia na pista contrária e era conduzido por Ivair José Alves de Lima de 53 anos. De acordo com testemunhas, Ivair que estava com outras quatro pessoas no carro, tentou desviar, mas não conseguiu e os veículos bateram de pista no acostamento.

Quando a polícia chegou ambos os motoristas estavam presos nas ferragens. Ambulâncias do SAMU, da Prefeitura de Santana da Vargem e o Corpo de Bombeiros foram acionados e tiveram o apoio dos Socorristas Voluntários de Três Pontas. Sionei Bárbara e Ivair de Lima foram socorridos em estado grave para o Pronto Atendimento Municipal (PAM) do Hospital Bom Pastor de Varginha em estado grave.

Sionei e estava com cheiro forte de bebida alcoólica, vomitava sangue e havia a suspeita dele ter sofrido fraturas internas. Ao consultar o sistema informatizado, os policiais descobriram que ele não possui carteira de habilitação.

Já Ivair Lima poderia ter sofrido fraturas internas. Os passageiros tiveram ferimentos leves e fortam levados para o Pronto Socorro de Santana da Vargem.

O veículo Gol foi apreendido. Durante o socorro às vítimas as duas pistas tiveram que ser interditadas e houve congestionamento.

Fonte: Equipe Positiva / Fotos: Reprodução Redes Sociais