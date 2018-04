Cidades do Sul e Sudoeste de Minas foram beneficiadas com recursos federais

Ao menos 37 municípios das regiões Sul e Sudoeste de Minas serão beneficiadas com recursos federais da ordem de R$ 6,2 milhões por intermédio de emendas parlamentares destinadas às Prefeituras, hospitais e entidades assistenciais para obras de infraestrutura, aquisição de ambulâncias, aquisição de ônibus escolares, de equipamentos e para custeio de ações e serviços de saúde, entre outras medidas. Do total dos recursos previstos, R$ 2 milhões já foram pagos e o restante deverá ser liberado até maio próximo.

As emendas parlamentares são de autoria do Deputado Federal Bonifácio de Andrada, pai do ex-presidente da Associação Mineira de Municípios – AMM, Toninho Andrada, que visitou todos os municípios contemplados com recursos: Baependi, Caxambu, Lambari, São Sebastião do Rio Verde, Cambuquira, Heliodora, Conceição do Rio Verde, Itanhandu, Passa Quatro, Monsenhor Paulo, Careaçu, Congonhal, São Gonçalo Sapucaí, Santa Rita Sapucaí, Três Pontas, Monte Belo, Soledade de Minas, São José da Barra, Pedralva, São João Batista do Glória, Itaú de Minas, Fortaleza de Minas, Pratápolis, Aiuruoca, Lima Duarte, Andrelândia, Cambuí, Alfenas, Alterosa, Brazópolis, Cristina, Carmo do Rio Claro, Maria da Fé, Itajubá, Natércia, Elói Mendes, Cordislândia e Ouro Fino.

Participando de encontros, palestras, reuniões, entrevistas e movimentos políticos e sociais, Toninho manteve diversos contatos com prefeitos, empresários, gestores de instituições, secretários municipais, vereadores, lideranças sociais e comunitárias, debatendo problemas locais e regionais. Ao todo, nos últimos meses, Toninho Andrada visitou 63 municípios nas duas regiões, e observou que “o ambiente geral é de muita instabilidade, incerteza e ansiedade”. Com a experiência de já ter sido parlamentar estadual por dois mandatos, prefeito de Barbacena por duas vezes e Presidente do Tribunal de Contas do Estado, ele atribui o quadro instável às crises política e econômica “que têm impactado negativamente as políticas públicas, afetando a eficiência do Estado e a credibilidade das autoridades”.

Com 30 anos de vida pública, advogado e professor universitário, Toninho é pré-candidato a deputado estadual em 2018.

Na oportunidade, ele concedeu a seguinte entrevista:

“Não haverá boa política sem lideres confiáveis”

O país vive crise política e econômica com reflexos negativos em áreas sensíveis à população. Como sair deste quadro tão complexo?

O país acumula erros do passado e as consequências são duríssimas. O Estado brasileiro perde progressivamente a sua capacidade de gerir políticas públicas e de ofertar serviços básicos. Sua estrutura é cada vez mais ineficiente e cara, e não está dando conta das demandas sociais. A população de baixa renda, que mais depende desses serviços, é a que mais sofre. A classe média também perde renda e sente cada vez mais o aperto. A economia reflete este quadro de desordem geral, e patina quase estagnada. A crise atual ficará marcada como a maior da nossa história. Sair deste abismo não será tarefa fácil. Faltam-nos líderes, e não haverá boa política sem líderes confiáveis.

Mas o ambiente político é o mais contaminado, com denúncias de corrupção em larga escala. O descrédito da classe política é gigantesco!

Quem gere o Estado e as coisas públicas é a classe política. Se não focarmos na melhoria da classe política que é a classe dirigente do país, ficaremos sempre reféns das condutas condenáveis, do oportunismo, da corrupção e do excessivo aparelhamento do poder público.

Necessitamos de boas lideranças, confiáveis, experientes e capazes de conduzir a política em sintonia com os interesses coletivos.

Por que mesmo desacreditados pela opinião pública muitos políticos são reeleitos?

O nosso sistema partidário, eleitoral e de financiamento das campanhas dificulta qualquer mudança positiva no ambiente político. Embora exista nas ruas um clamor por mudanças, elas ficarão aquém das expectativas porque o atual sistema oferece uma forte blindagem para quem está no jogo e tem mandato. É um emaranhado muito complexo de estruturas, recursos e influências que o cidadão comum não compreende e acaba manipulado.

Nas redes sociais vê-se muitas críticas, indignação, revolta e a palavra de ordem é mudança-já!

As mudanças são necessárias porque abrem espaços para o novo, oxigenando a sociedade. O Brasil é uma federação maquiada com elevado grau de centralização. Tem estrutura funcional ruim. As demandas sociais avolumam, o desemprego assombra e a insegurança cresce. A simples mudança de pessoas não garante melhoria. É preciso haver mudança agregada à capacidade de saber fazê-la. Trocar pessoas é muito pouco. Há necessidade urgente de mudar as ideias dominantes, e para essa tarefa o que importa é saber se quem propõe o novo sabe realizá-lo e tem efetivas condições de praticar o que pensa.

