Cidades do Sul de Minas confirmam novos casos de coronavírus

Prefeituras de cidades do Sul de Minas seguem contabilizando novos casos de coronavírus. Poços de Caldas; Pouso Alegre; Borda da Mata e Itanhandu confiram novas ocorrências.

Pouso Alegre

A Prefeitura de Pouso Alegre confirmou outro caso positivo de Covid-19. Agora a cidade soma nove casos suspeitos e uma morte. A identidade do paciente não foi divulgada.

Poços de Caldas

A Secretaria de Saúde de Poços de Caldas divulgou mais um caso de coronavírus na cidade. Segundo a prefeitura, trata-se de um homem de 67 anos. Ele teria apresentado sintomas semelhantes ao de coronavírus após chegar de uma viagem feita até o caribe.

Itanhandu

Já em Itanhandu a confirmação do primeiro caso de coronavírus na comarca veio através da Vigilância Epidemiológica. Conforme a prefeitura, a paciente é uma mulher de 59 anos. A mulher está internada em um hospital no Rio de Janeiro, o exame foi oficializado no Estado carioca e repassado a Vigilância Epidemiológica da cidade.

Borda da Mata

O prefeito André Marques foi quem divulgou em suas redes sociais o primeiro caso de coronavírus no município. A identidade do paciente não foi revelada.