Chuvas ocasionam estragos no Sul de Minas

As fortes chuvas que caíram sobre o Sul de Minas nos últimos dias ocasionaram estragos em várias cidades da região. Pelo menos quatro municípios contabilizaram prejuízos.

Três Pontas

A forte chuva que caiu entre a noite de sábado (5) e o início da madrugada de domingo (6) fez com que o fluxo de água invadisse um hotel e uma casa no bairro Esperança, na região central de Três Pontas. De acordo com a prefeitura, foram os dois únicos locais atingidos por alagamentos causados pela chuva.

A grande quantidade de água, conforme pontuou a prefeitura, percorreu as vias próximas e entrou nos dois imóveis. O primeiro andar do hotel ficou inundado e diversos móveis e equipamentos foram danificados pela água.

A administração municipal informou que esteve no imóveis durante a noite para verificar o ocorrido e já realizou a limpeza na manhã deste domingo (6). Um dos muros do hotel caiu por conta do volume de água.

A prefeitura destacou, ainda, que não houve vítimas e que os prejuízos dos imóveis foram materiais.

Campo Belo

Duas famílias de Campo Belo (MG) tiveram prejuízos causados pela forte chuva que atingiu a cidade na madrugada deste domingo (6). Uma delas perdeu móveis, alimentos e diversos bens materiais. A outra teve parte do telhado da casa destruído.

No Jardim Aeroporto, a casa foi atingida por uma enchente por volta da 1h30 e os moradores perderam móveis, artigos pessoais, um veículo e até alimentos. Foi a segunda vez que a mesma família teve este tipo de prejuízo, pois, em janeiro, outra enchente havia atingido o mesmo imóvel.

A outra casa atingida fica localizada no bairro São Benedito. A chuva durou cerca de três horas na cidade e fez com que parte do telhado do imóvel ser destruído.

Ainda em Campo Belo, o muro do Cemitério São Benedito caiu por conta da chuva. Uma motocicleta estacionada em frente ao muro foi atingida.

Segundo a Prefeitura de Campo Belo, a princípio três famílias tiveram as casas atingidas e a Defesa Civil e a assistência social do município estão fazendo levantamentos dos estragos.

Passos

Um barranco que fica nos fundos de um pátio de carros deslizou e fechou a Avenida Sabiá no final da madrugada desta segunda-feira (7) durante a chuva em Passos (MG).

O local fica próximo à MG-050 e liga os bairros Nossa Senhora das Graças e Nossa Senhora Aparecida. Por causa do deslizamento, a via ficou interditada nos dois sentidos.

Quem precisar sair do bairro Nossa Senhora Aparecida, precisa fazer o desvio pela Avenida Juca Stockler ou pela MG-050.

Ninguém ficou ferido.

Aguanil

Pelo menos dez casas foram atingidas durante uma enchente na madrugada deste domingo (6) em Aguanil (MG). As águas do Ribeirão Aguanil, que corta a cidade, transbordaram pelas Avenidas Dolores Silva, Aureliano Inácio e pela Rua Joaquim Alves.

Segundo a Defesa Civil, a chuva começou por volta de 22h e parou por volta de 1h da madrugada de domingo. O ribeirão subiu cerca de três metros e foram registrados pelo menos 180 milímetros de chuva na cidade.

Moradores tiveram que deixar suas casas da madrugada. No domingo, a defesa civil avaliou a estrutura das casas atingidas. Nenhuma delas apresentou dano estrutural. Os prejuízos registrados foram com relação aos bens materiais, que ainda estão sendo contabilizados.

Ainda de acordo com a Defesa Civil, a cabeceira de uma ponte também caiu com a chuva. A secretaria de obras sinalizou o local e já trabalha na recuperação da ponte.

Apesar do ocorrido, ninguém ficou ferido.

